Жителей Новосибирска предупредили о похолодании до -3 градусов

В среду, 18 мая, в Новосибирск придут заморозки до -3. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Погода не перестает удивлять новосибирцев. На этой неделе в город придет похолодание до -3 градусов. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Во вторник, 16 мая, ночью будет +4...+6, в пригороде может похолодать до +1. Днем синоптики обещают до +17 тепла.

Ночь среды тоже будет холодной – гидрометцентр прогнозирует +2...+4. Днем ожидается +9...+11 градусов.

В среду, 18 мая, в Новосибирск придут заморозки до -3.

− Ночью 0...+2, в пригороде заморозки до -3, − предупреждают синоптики.

А вот днем воздух прогреется до +15.

Ранее КП-Новосибирск писала, что резкое похолодание до +8 градусов накроет Новосибирск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber