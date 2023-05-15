Жителей Новосибирска предупредили о похолодании до -3 градусов

В среду, 18 мая, в Новосибирск придут заморозки до -3.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Погода не перестает удивлять новосибирцев. На этой неделе в город придет похолодание до -3 градусов. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Во вторник, 16 мая, ночью будет +4...+6, в пригороде может похолодать до +1. Днем синоптики обещают до +17 тепла.
Ночь среды тоже будет холодной – гидрометцентр прогнозирует +2...+4. Днем ожидается +9...+11 градусов.
В среду, 18 мая, в Новосибирск придут заморозки до -3.
− Ночью 0...+2, в пригороде заморозки до -3, − предупреждают синоптики.
А вот днем воздух прогреется до +15.
Ранее КП-Новосибирск писала, что резкое похолодание до +8 градусов накроет Новосибирск.
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