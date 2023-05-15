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НовостиОбщество15 мая 2023 6:08

Резкое похолодание до +8 градусов накроет Новосибирск

Температура опустится к среде
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Резкое похолодание до +8 градусов накроет Новосибирск.

Резкое похолодание до +8 градусов накроет Новосибирск.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна не балует новосибирцев. В среду, 17 мая, в городе похолодает до +8. Об этом сообщает «Яндекс Погода».

– 17 мая ночью будет +2, днем – +8. Облачно с прояснениями. Также будет дуть северный ветер, – предупреждают метеорологи.

Радует, что после не весенней погоды в город придет долгожданное тепло. Если верить синоптикам, то в четверг, 18 мая, в Новосибирске потеплеет до +14. Кроме того, наконец-то выглянет солнце. А в пятницу его лучики прогреют воздух до +18.

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