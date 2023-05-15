949 зданий в Новосибирске остались без горячей воды из-за испытаний на теплосетях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске сотни домов остались без горячей воды. Связано это с испытаниями на теплосетях. Информацию об этом на оперативном совещании в правительстве озвучил мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник напомнил, что отопительный сезон в городе закончился на прошлой неделе. После чего стартовали испытания на теплосетях. Проводят их под давлением и с высокой температурой. В связи с чем, горячую воду отключают.

– Мы стараемся предупреждать жителей города об испытаниях заранее, через СМИ и специализированные сайты, – уточнил мэр.

По его словам, на утро 15 мая горячей воды нет в 949 зданиях города.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске отключат горячую воду на 14 улицах с 16 мая.

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