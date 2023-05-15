949 зданий в Новосибирске остались без горячей воды из-за испытаний на теплосетях.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске сотни домов остались без горячей воды. Связано это с испытаниями на теплосетях. Информацию об этом на оперативном совещании в правительстве озвучил мэр города Анатолий Локоть.
Градоначальник напомнил, что отопительный сезон в городе закончился на прошлой неделе. После чего стартовали испытания на теплосетях. Проводят их под давлением и с высокой температурой. В связи с чем, горячую воду отключают.
– Мы стараемся предупреждать жителей города об испытаниях заранее, через СМИ и специализированные сайты, – уточнил мэр.
По его словам, на утро 15 мая горячей воды нет в 949 зданиях города.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске отключат горячую воду на 14 улицах с 16 мая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер