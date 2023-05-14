Воды не будет две недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске отключат горячую воду на 14 улицах с 16 мая. График опубликовывали ранее СГК.

Известно, что первые отключения будут в зоне ТЭЦ-4. Без горячей воды останутся жильцы многоэтажек, входящих в зону Северного и Красногорского вывода.

Гидравлические испытания проведут на 14 улицах. Среди них есть улица Богдана Хмельницкого, Народная, Учительская, Новая заря и другие. Более подробную информацию можно найти на онлайн-карте, которую разработали сотрудники СГК.

Воду включат только 28 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber