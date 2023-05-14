Воды не будет две недели.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске отключат горячую воду на 14 улицах с 16 мая. График опубликовывали ранее СГК.
Известно, что первые отключения будут в зоне ТЭЦ-4. Без горячей воды останутся жильцы многоэтажек, входящих в зону Северного и Красногорского вывода.
Гидравлические испытания проведут на 14 улицах. Среди них есть улица Богдана Хмельницкого, Народная, Учительская, Новая заря и другие. Более подробную информацию можно найти на онлайн-карте, которую разработали сотрудники СГК.
Воду включат только 28 мая.
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