Эндокринолог Шабельникова объяснила, почему в Новосибирской области стало больше людей с ожирением

Характер питания и физической активности людей за последние десятилетия сильно изменился. Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный эндокринолог Минздрава Новосибирской области Олеся Шабельникова рассказала о причинах ожирения. В регионе растет количество людей, страдающих от избыточного веса.

По словам специалиста, характер питания и физической активности людей за последние десятилетия сильно изменился – причем не в лучшую сторону. Огромный отпечаток накладывает потребление вредных продуктов.

− На прилавках магазинов, в кафе человеку предлагают рафинированные продукты с быстрыми углеводами, высококалорийные продукты, тогда как потребление сложных продуктов, богатых клетчаткой, сокращается, − подчеркнула Олеся Шабельникова.

Кроме того, укрепляется тенденция к малоподвижному образу жизни. Причем отказываться от различных активностей люди начинают с самого детства. Например, вместо того, чтобы погонять мяч во дворе или поиграть в догонялки, они сидят, уткнувшись в гаджеты.

Врач-эндокринолог добавила − неблагополучная генетика или неправильное питание будущей мамы во время беременности тоже могут привести к ожирению. Однако нужно помнить, что генетика проигрывает здоровому образу жизни.

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