В Новосибирской области стало больше людей с ожирением

В Новосибирской области растет количество людей, страдающих от ожирения.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирской области растет количество людей, страдающих от ожирения. Показатель выше среднероссийского в полтора раза, сообщили в региональном Минздраве.
Так, в 2021 году в регионе фиксировали 409,9 случаев ожирения на 100 тысяч человек. При этом в среднем по стране было 262,2 случая на 100 тысяч населения.
По данным за 2022 год, показатель впервые выявленного ожирения у новосибирцев достиг 527,7 случаев на 100 тысяч жителей.
− 90% всех случаев ожирения связаны с неправильным питанием, в основном – с избытком калорий, − объяснили в Минздраве.
Эксперты подчеркивают, что рацион должен был сбалансированным. Также важно заниматься спортом и соблюдать режим сна.
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