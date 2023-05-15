Полиция проводит проверку после драки школьниц в Оби под Новосибирском . Фото: стоп-кадр // "Город Обь. Онлайн".

Драку двух школьниц в Оби прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области. Конфликт попал на видео. Его распространили в соцсетях. А КП-Новосибирск выяснила и рассказала подробности истории.

– Заявлений и сообщений из медицинского учреждения в полицию не поступало. В настоящее время по факту выявленной публикации в сети Интернет сотрудниками ПДН проводится проверка, – сообщили в пресс-службе полиции.

В МВД добавили, что устанавливают личности девочек-подростков и их родителей.

Ранее школьница, которую избивает другая на видео, поделилась, что с обидчицей уже помирилась. Мол, они встретились, поговорили и уладили конфликт.

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