«С ее мальчиком роман крутила»: в Новосибирской области школьница избила подругу на камеру, а та ее простила

Школьница жестоко избила свою подругу. Фото: скриншот из видео «Город Обь Онлайн»

В Новосибирской области 15-летняя школьница избила 16-летнюю подругу. Инцидент произошел в городе Обь, при этом подростки засняли видео избиения, а затем выложили кадры в интернет.

Из-за чего произошел конфликт в материале КП-Новосибирск.

16-летяя Настя* и 15-летняя Катя* раньше хорошо дружили. Только, по словам людей, знакомых с ситуацией, между девочками произошел разлад из-за парня и слухов.

- Настя распространяла про Катю слухи разные. Говорила, что Катя с ее мальчиком роман крутила, - рассказали КП-Новосибирск знакомые девочек.

Как говорит сама Настя, драка не была спланирована. Девочки встретились на улице случайно, и Катя решила устроить разборки.

- У меня даже синяков на теле не осталось, а Катя чуть палец себе не сломала. Когда она била меня, мне не было страшно или больно, - рассказала КП-Новосибирск Настя, избитая девочка.

Возможно, о драке школьниц никто бы и не узнал, если бы очевидцы не засняли потасовку и не слили в сеть. Но как говорят сами девочки, они уже помирились и все решили.

- Катя мне сама написала, мы встретились и все обсудили. Помирились, - подытоживает девушка.

- А ваша мама видела видео?

- Еще нет… Но теперь, наверное, увидит, раз пошло по пабликам...

*имена изменены

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