Монгольская авиакомпания Hunnu Air планирует запустить рейсы Улан-Батор – Новосибирск

Авиакомпания планирует запустить чартерные рейсы.
Фото: Александр ГЛУЗ
Монгольская авиакомпания Hunnu Air сообщила, что хочет организовать прямые рейсы из Улан-Батора в Новосибирск. Объявление опубликовали в телеграм-канале представительства «Хунну Эйр» в России.
В публикации указано, что в планах запустить чартерные рейсы. Когда это произойдет – пока неизвестно.
На данный момент авиакомпания ищет перевозчика, который будет осуществлять полеты из столицы Монголии в столицу Сибири.
Ранее КП-Новосибирск писала, что из новосибирского Толмачево запустят второй авиарейс в Горно-Алтайск.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер