Монгольская авиакомпания Hunnu Air планирует запустить рейсы Улан-Батор – Новосибирск

Авиакомпания планирует запустить чартерные рейсы. Фото: Александр ГЛУЗ

Монгольская авиакомпания Hunnu Air сообщила, что хочет организовать прямые рейсы из Улан-Батора в Новосибирск. Объявление опубликовали в телеграм-канале представительства «Хунну Эйр» в России.

В публикации указано, что в планах запустить чартерные рейсы. Когда это произойдет – пока неизвестно.

На данный момент авиакомпания ищет перевозчика, который будет осуществлять полеты из столицы Монголии в столицу Сибири.

Ранее КП-Новосибирск писала, что из новосибирского Толмачево запустят второй авиарейс в Горно-Алтайск.

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