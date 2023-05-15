Стало известно, какие песни прозвучат в Новосибирске на Дне города. Фото: Анна Терешкова // телеграм-канал.

Названы песни, которые прозвучат в Новосибирске на Дне города 24 июня. Список в телеграм-канале опубликовала вице-мэр Анна Терешкова.

По словам вице-мэра, очередная репетиция ко Дню города прошла накануне, 14 мая. На празднике прозвучат следующие песни:

– Песня «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова» Олег Анофриев, «Песенка о медведях» из фильма «Кавказская пленница» Аида Ведищева, «Разговор со счастьем» Валерий Золотухин, «Ищу тебя» Татьяна Анциферова, – говорится в сообщении Анны Терешковой в телеграм-канале.

Ранее КП-Новосибирск публиковала список артистов, которые выступят на VK Fest в Новосибирске в 130-ый День города, 24 июня 2023 года. Информация появилась на рекламных баннерах в городе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber