VK Fest в Новосибирске 24 июня 2023 года: кто выступит, расписание концертов

В Новосибирске на VK Fest выступят популярные артисты.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Опубликован список артистов, которые выступят на VK Fest в Новосибирске в 130-ый День города, 24 июня 2023 года. Информация появилась на рекламных баннерах в городе.
На фестивале в парке «Арена» зажгут рэпер Баста, Seville – певица Севиль Велиева из группы Artik & Asti, дип-хаус дуэт Filatov & Karas, а также рэперы OG Buda, Feduk, Эльдар Джарахов.
В официальной группе фестиваля отмечают, что программа всё ещё формируется, и точный список артистов будет известен позднее.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что мэрия Новосибирска не пригласит известных артистов на юбилейный День города, зато на разных площадках пройдут фестивали.
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