В Новосибирске скорая увезла мужчину, упавшего в подвал на улице Пархоменко.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ленинском районе Новосибирска мужчина упал в подвал. Произошло ЧП на улице Пархоменко.
– Спасатели прибыли на вызов в 17:45 14 мая. Мужчину, упавшего в подвал, подняли на поверхность, – сообщили в МАСС.
Известно, что новосибирец получил различные травмы. Его сопроводили до автомобиля скорой помощи.
При каких обстоятельствах произошел инцидент, в МАСС не уточнили.
Работа спасателей заняла примерно полчаса.
Ранее КП-Новосибирск писала, что горожане вызвали спасателей из-за таинственного зеленого свечения на Оби.
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