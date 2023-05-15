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НовостиПроисшествия15 мая 2023 3:27

В Новосибирске скорая увезла мужчину, упавшего в подвал на улице Пархоменко

Новосибирец получил различные травмы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске скорая увезла мужчину, упавшего в подвал на улице Пархоменко.

В Новосибирске скорая увезла мужчину, упавшего в подвал на улице Пархоменко.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинском районе Новосибирска мужчина упал в подвал. Произошло ЧП на улице Пархоменко.

– Спасатели прибыли на вызов в 17:45 14 мая. Мужчину, упавшего в подвал, подняли на поверхность, – сообщили в МАСС.

Известно, что новосибирец получил различные травмы. Его сопроводили до автомобиля скорой помощи.

При каких обстоятельствах произошел инцидент, в МАСС не уточнили.

Работа спасателей заняла примерно полчаса.

Ранее КП-Новосибирск писала, что горожане вызвали спасателей из-за таинственного зеленого свечения на Оби.

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