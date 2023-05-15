Таинственное зелёное свечение на Оби напугало жителей Новосибирска. Фото: МАСС.

Жители Советского района Новосибирска заметили на Оби странное явление. На середине реки, под водой, они увидели зеленое мигающее свечение. Обеспокоенные горожане вызвали спасателей поздно вечером 14 мая.

– Вызов в район Приморской улицы поступил в 22:30. Специалисты обследовали территорию. На воде обнаружили навигационный знак (буй), – говорится в сводке МАСС.

На работу ушло примерно полчаса.

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