Лестницу ремонтируют с прошлого года. Фото: https://t.me/sibirmedia

Новосибирцы повесили плакат с требованием починить лестницу у метро «Речной вокзал». Напомним, что спуск находится в ужасном состоянии уже несколько месяцев: ступеньки разрушены и раскрошены, местами отвалилась облицовочная плитка.

- Сделайте уже лестницу на метро «Речной вокзал»! – написано на плакате.

Напомним, лестницу должны были отремонтирована к ноябрю 2022 года. Кроме того, там должны были обрезать деревья, которые сейчас мешают проходу пешеходов. Когда начнутся работы на лестнице, пока неясно.

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