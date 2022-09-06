Лестницу отремонтируют к ноябрю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске отремонтируют лестницу, ведущую к станции метро «Речной вокзал» и железнодорожной платформе со стороны улицы Восход. Спуск там в ужасном состоянии: разбитые и раскрошенные ступени, местами отвалилась облицовочная плитка.

— Лестница очень востребована, ежедневно здесь проходит большое количество пешеходов — пассажиров метро и пригородных электропоездов. Особенно ситуация усугубляется в зимнее время, когда лестница становится скользкой, — сообщила председатель ТОС «Гурьевский» Марина Ушакова.

По словам мэра Анатолия Локтя, средства для ремонта лестницы были заложены в бюджет текущего года. Глава города поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса отремонтировать спуск до ноября. Кроме того, администрация Октябрьского района должна провести обрезку деревьев, которые мешают проходу пешеходов по лестнице.

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