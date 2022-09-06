Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 14:19

В Новосибирске отремонтируют лестницу, ведущую к станции метро «Речной вокзал»

Работы должны завершиться до ноября
Надежда КАСЬЯНОВА
Лестницу отремонтируют к ноябрю.

Лестницу отремонтируют к ноябрю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске отремонтируют лестницу, ведущую к станции метро «Речной вокзал» и железнодорожной платформе со стороны улицы Восход. Спуск там в ужасном состоянии: разбитые и раскрошенные ступени, местами отвалилась облицовочная плитка.

— Лестница очень востребована, ежедневно здесь проходит большое количество пешеходов — пассажиров метро и пригородных электропоездов. Особенно ситуация усугубляется в зимнее время, когда лестница становится скользкой, — сообщила председатель ТОС «Гурьевский» Марина Ушакова.

По словам мэра Анатолия Локтя, средства для ремонта лестницы были заложены в бюджет текущего года. Глава города поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса отремонтировать спуск до ноября. Кроме того, администрация Октябрьского района должна провести обрезку деревьев, которые мешают проходу пешеходов по лестнице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер