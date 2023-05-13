Прокуратура начала проверку после аварийной посадки.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета «Тюмень – Новосибирск» в аэропорту «Толмачево».
- Экипаж воздушного судна авиакомпании «Сибирь» принял решение о снижении эшелона следования, - пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. - Посадка прошла в штатном режиме.
Теперь прокуратуре предстоит разобраться, верно ли действовал экипаж в сложившейся ситуации (напомним им пришлось работать в масках). А также выяснить, все ли требования законодательства в отношении пассажиров бвли соблюдены.
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