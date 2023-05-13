Прокуратура начала проверку после аварийной посадки. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета «Тюмень – Новосибирск» в аэропорту «Толмачево».

- Экипаж воздушного судна авиакомпании «Сибирь» принял решение о снижении эшелона следования, - пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. - Посадка прошла в штатном режиме.

Теперь прокуратуре предстоит разобраться, верно ли действовал экипаж в сложившейся ситуации (напомним им пришлось работать в масках). А также выяснить, все ли требования законодательства в отношении пассажиров бвли соблюдены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber