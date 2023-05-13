Самолет из Тюмени совершил аварийную посадку в Новосибирске

Никто во время посадки не пострадал.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В «Толмачево» совершил аварийную посадку самолет, летевший из Тюмени в Новосибирск. Об этом в субботу, 13 мая сообщил телеграм-канал «AVIAINCIDENT».
- 12 мая в 16.30 по новосибирскому времени борт при снижении в аэропорту «Толмачево» запросил аварийную посадку. Экипаж работал в кислородных масках, - пояснили в «AVIAINCIDENT».
Посадка рейса SBI-5344, выполнявшегося авиакомпанией «Сибирь», прошла успешно. Никто из экипажа и пассажиров Embraer-170 во время аварийной посадки в Новосибирске, к счастью, не пострадал.
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