В Искитиме простились с девушкой, которую колуном забил сводный брат

В городе Искитиме простились с 17-летней девушкой, которую сводный брат-сверстник забил колуном. Фото: СУ СК по НСО/соцсети
В городе Искитиме простились с 17-летней девушкой, которую сводный брат-сверстник забил колуном. Напомним, случилась трагедия 9 мая: предполагаемый убийца стал новым членом семьи совсем недавно — его усыновили не больше года назад.
О том, что похороны прошли в пятницу, 12 мая, КП-Новосибирск рассказали местные жители.
Парню предъявили обвинения в убийстве, он будет находиться в СИЗО до 9 июля. Подростку, несмотря на то, что он несовершеннолетний, грозит до 10 лет колонии.
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