«Стыдно рассказывать обстоятельства»: подросток, убивший родную дочь приемного отца, отказался от показаний

Подросток отказался от своих показаний. Фото: Мария НОВИКОВА

В Исктимский районный суд Новосибирска в наручниках доставили 17-летнего подростка, которого подозревают в безжалостном убийстве сестры. Процесс проходил в закрытом для СМИ режиме, но журналисту КП-Новосибирск все же удалось выяснить некоторые подробности резонансного преступления.

Над входом в зал заседаний горит лампа с надписью красными буквами «Не входить». За дверью избирают меру пресечения подозреваемому в преступлении, которое потрясло не только Искитим, но и всю Новосибирскую область.

- Скажите, за что убили сестру? – интересуемся у подозреваемого, пока его ведут в конвойное помещение. В ответ - молачние. Комментировать случившееся не решился и адвокат несовершеннолетнего. Предполагаемый убийца не стал отвечать и на вопросы следователей - сослался на 51 статью Конституции.

- Он пояснил только, что это он совершил убийство, что он раскаивается, но поскольку ему стыдно рассказывать обстоятельства, он не стал давать дальнейших показаний, - пояснил КП-Новосибирск руководитель Следственного отдела по Искитимскому району СУ СКР Новосибирской области Борис Монаенков.

Известно, что 17-летняя студентка, которая училась в Новосибирске на сурдопереводчика, приехала в родной Искитим к семье на праздничные выходные. Девочке постелили в предбаннике. Утром 9 мая к ней спустился брат, в руках у него был топор-колун. Девочка в это время спала.

В шумном доме на окраине Искитима, где произошло убийство, до недавнего времени жили 13 детей. 17-летняя Аделина*, которая погибла - родная дочь главы семейства. О необычной семье, которая берет сирот под опеку, много раз писали местные журналисты. Отец Николай* сначала воспитывал приемных детей вместе с женой Мариной*. После ее смерти сошелся с Анной*. Не так давно они снова взяли в семью мальчика-подростка, того самого, кто занес топор над родной дочерью Николая. Судя по всему, у приемного сына был конфликт с отцом. Говорят, протестовал, что ему не дают карманные деньги, хотя при этом на него получают опекунские выплаты.

- Будет проведена проверка органов системы профилактики, органов опеки по работе с детьми, также оценим исполнение родительских обязанностей, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Исктимский межрайонный прокурор Денис Серебряков.На аресте задержанный заявил, что возвращаться домой не хочет и даже не возражал, чтобы его отправили в СИЗО.

Истинный мотив преступника установят следователи. Фигуранту также проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, отдавал ли он отчет своим действиям в момент расправы.

*Имена изменены

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