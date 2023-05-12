В Новосибирской области задержали подозреваемого в убийстве кемеровского бизнесмена — за него обещали полмиллиона

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 47-летнего кемеровского бизнесмена. Фото: СУ СКР по Кемеровской области
В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 47-летнего кемеровского бизнесмена. Напомним, 6 апреля этого года на одной из улиц города Осинники было обнаружено тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.
Правоохранители быстро нашли подельников убийства, а главного подозреваемого — 38-летнего Артура объявили в розыск.
— Он был задержан на территории Новосибирской области. В настоящее время ему предъявлено обвинение, с ним проводятся необходимые следственные действия, — сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.
Решается также вопрос о заключении мужчины под стражу.
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