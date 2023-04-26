В Новосибирской области ищут мужчину, застрелившего 47-летнего кузбасовца: за него объявили награду в полмиллиона

В Новосибирской области ищут 37-летнего Махмудова Артура Хаганиевича. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирской области ищут 37-летнего Махмудова Артура Хаганиевича. Его подозревают в убийстве 47-летнего жителя Кемеровской области.

— 6 апреля этого года на одной из улиц города Осинники было обнаружено тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Правоохранители установили лиц, причастных к совершению преступления, и место нахождения автомобиля, который ими использовался. Полицейские задержали сообщника подозреваемого и сейчас разыскивают непосредственного исполнителя убийства, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

За информацию о местонахождении подозреваемого полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей. По данным оперативников, мужчина может скрываться в Новосибирской области или Новосибирске. Он может передвигаться на автомобиле «Ниссан Икс-Трейл» черного цвета, государственный регистрационный знак К613НУ154. При себе может иметь оружие.

Всех, кто знает что-либо о подозреваемом, просят обращаться по телефонам: 8- (3842) -32-73-12, 8- (3842) -32-73-73, 8-999-306-21-77 либо на телефон 02 (с мобильного — 102).

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