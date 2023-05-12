В шести районах Новосибирска на день отключили электричество

Энергетики чинят трансформаторы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В шести районах Новосибирска отключили энергию с 9:00 до 17:00. Информация об этом появилась на портале систем жизнеобеспечения города.
Сейчас света нет в 397 домах Дзержинского, Заельцовского, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов.
Как указано на сайте, энергию отключили по плану. Сейчас энергетики ремонтируют трансформаторы тока.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что полторы тысячи домов отключили от горячей воды. Рассказываем, с чем это связано и когда вернут воду.
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