В шести районах Новосибирска на день отключили электричество

Энергетики чинят трансформаторы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шести районах Новосибирска отключили энергию с 9:00 до 17:00. Информация об этом появилась на портале систем жизнеобеспечения города.

Сейчас света нет в 397 домах Дзержинского, Заельцовского, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов.

Как указано на сайте, энергию отключили по плану. Сейчас энергетики ремонтируют трансформаторы тока.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что полторы тысячи домов отключили от горячей воды. Рассказываем, с чем это связано и когда вернут воду.

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