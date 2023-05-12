В Новосибирске полторы тысячи домов отключили от горячей воды

Во всех домах воду обещают вернуть 12 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске от горячей воды отключили 1362 дома во всех районах города. Информация об этом появилась на сайте систем жизнеобеспечения города.

Почти во всех районах горячую воду отключили из-за плановых температурных испытаний на теплосетях. Работники испытывают теплоносители на максимально высоких температурах. Это нужно, чтобы найти все дефекты трубопроводов после отопительного сезона.

В Калининском районе Новосибирска 21 дом отключили из-за дефектов. Однако сотрудники обещают — во всех районах горячая вода будет уже 12 мая, но в разное время.

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