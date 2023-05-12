Зацепилась за параплан: гимнастка без страховки выполнила трюки, паря над горами Шерегеша

Между гимнасткой и пилотом был один лишь воздушный ремень. Фото: Телередакция «Эфир-Т»

Чемпионка мира по воздушной гимнастике Анжела Кулагина выполнила сложнейшие акробатические трюки, паря над горами Шерегеша. В небо ее поднял новосибирский пилот-парапланерист Александр Орлов.

Над заснеженными вершинами гимнастка летала без страховки. Между ней и пилотом был один лишь воздушный ремень.

Анжела Кулагина продемонстрировала несколько элементов из своей программы, с которой она выступала на чемпионате мира. Завораживающее зрелище запечатлела Телередакция «Эфир-Т».

Над заснеженными вершинами гимнастка летала без страховки. Фото: Телередакция «Эфир-Т»

Полет прошел успешно. Чемпионка мира по воздушной гимнастике призналась, что мечтала полетать именно над горами.

От одного взгляда на гимнастку захватывает дух. Фото: Телередакция «Эфир-Т»

Кстати, это не первый совместный полет Кулагиной и Орлова. Так, в 2019 году они устроили шоу в небе над Вьетнамом.

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