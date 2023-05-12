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НовостиОбщество12 мая 2023 7:11

Бассейн «Нептун» в Новосибирске отремонтирует компания из Санкт-Петербурга

На реконструкцию уйдет более 114 миллионов рублей
Анастасия ХРОМЫХ
Компания из Санкт-Петербурга отремонтирует бассейн «Нептун» в Новосибирске.

Компания из Санкт-Петербурга отремонтирует бассейн «Нептун» в Новосибирске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания из Санкт-Петербурга отремонтирует бассейн «Нептун» в Новосибирске. О том, что определение поставщика завершено, сообщили на портале госзакупок.

Аукцион объявило ГКУ НСО «Управление контрактной системы». Начальная цена контракта составляла 122,8 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимали до 4 мая. Победителем стало ООО «СИ-2000» − компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

На реконструкцию бассейна компания потратит 114,1 миллиона рублей. За эти деньги им предстоит отремонтировать фасад и цоколь, а также смонтировать витражи.

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