В Новосибирске в третий раз ищут подрядчика для ремонта бассейна «Нептун»

Подрядчика для капитального ремонта бассейна ищут третий раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске снова объявили аукцион на проведение капитального ремонта бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого. Информация была опубликована на сайте госзакупок.

За ремонт фасада, цоколя, монтаж витражей подрядчику готовы заплатить подрядчику 122,7 миллиона рублей. Ремонт при этом надо закончить к осени 2023 года.

Подать заявку на участие в аукционе нужно до 4 мая, а победителя, если он найдется, объявят 10 мая. Власти уже третий раз ищут подрядчика для выполнения капремонта. Первую закупку объявили еще в марте.

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