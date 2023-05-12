Кладбища Новосибирска начали обрабатывать от клещей

Расположенные на территории Новосибирска кладбища начали обрабатывать от клещей.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Расположенные на территории Новосибирска кладбища начали обрабатывать от клещей. Об этом сообщили в мэрии города.
− Подрядная организация вручную обрабатывает все территории кладбищ поквартально, включая отдаленные участки, − уточнили в пресс-службе муниципалитета.
В первую очередь акарицидную обработку проводят на воинских мемориалах и объектах массового посещения гражданами.
Работы планируют закончить к 22 мая. Корректировки могут внести из-за погодных условий.
Напомним, в апреле в Новосибирске обработали от клещей городские парки. Специальным составом опрыскали 11 зеленых зон, входящих в состав МАУ «Дирекция городских парков».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер