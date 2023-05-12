Кладбища Новосибирска начали обрабатывать от клещей

Расположенные на территории Новосибирска кладбища начали обрабатывать от клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Расположенные на территории Новосибирска кладбища начали обрабатывать от клещей. Об этом сообщили в мэрии города.

− Подрядная организация вручную обрабатывает все территории кладбищ поквартально, включая отдаленные участки, − уточнили в пресс-службе муниципалитета.

В первую очередь акарицидную обработку проводят на воинских мемориалах и объектах массового посещения гражданами.

Работы планируют закончить к 22 мая. Корректировки могут внести из-за погодных условий.

Напомним, в апреле в Новосибирске обработали от клещей городские парки. Специальным составом опрыскали 11 зеленых зон, входящих в состав МАУ «Дирекция городских парков».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber