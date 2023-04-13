Парки Новосибирска начнут обрабатывать от клещей с 15 апреля

Специалисты опрыскают 11 зеленых зон, входящих в состав МАУ «Дирекция городских парков».
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске с 15 апреля начнут обрабатывать городские парки от клещей. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии.
Специалисты опрыскают 11 зеленых зон, входящих в состав МАУ «Дирекция городских парков». Среди них – Михайловская набережная, Заельцовский парк, Первомайский сквер, Сосновый бор, Березовая роща и так далее. Кроме того, противоклещевую обработку поведут на территории Новосибирского зоопарка имени Шило.
− Территория общей площадью 198,3 гектара, занимаемая парками МАУ «Дирекция городских парков», обрабатывается полностью. В зоопарке противоклещевая обработка проводится на территории 30 гектаров из 65 − в зоне, свободной от вольеров с животными и птицами, − рассказали КП-Новосибирск в Управлении культуры мэрии Новосибирска.
Парки подготовят к эпидемическому сезону. Там уберут мусор и валежник, скосят траву, обрежут ветки, а также установят предупреждающие таблички «Осторожно клещи!».
На акарицидную обработку готовы потратить 394 тысячи рублей. В мэрии предупредили, что сроки проведения мероприятий могут корректироваться с учетом быстроты таяния снега.
С 1 мая планируют начать обрабатывать от клещей общественные кладбища, воинские мемориалы и объекты массового посещения.
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