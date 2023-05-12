Экс-зампрокурору Новосибирской области Любови Кузьменок продлили арест до 27 июня

Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок оставили в СИЗО до 27 июня. Фото: прокуратура НСО

Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок оставили в СИЗО до 27 июня. Об этом стало известно в пятницу, 12 мая.

Дзержинский районный суд вынес постановление 28 апреля. Напомним, Кузьменок вменяют получение взятки в особо крупном размере.

− Защитниками Кузьменок Л.Я. поданы апелляционные жалобы на постановление, 11.05.2023 материал направлен в Новосибирский областной суд, − сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.

В середине февраля экс-зампрокурору Новосибирской области продлили арест на три месяца. Пробыть в СИЗО она должна была до 14 мая.

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