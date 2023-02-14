Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок оставили в СИЗО до 14 мая

Любовь Кузьменок останется под арестом еще на три месяца. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске экс-зампрокурора региона Любовь Кузьменок оставили под арестом на три месяца. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Обвиняемая в получении взятки в особо крупном размере, Кузьменок останется в СИЗО до 14 мая. После суда ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что бывшего зампрокурора сначала объявили в международный розыск. Однако следователям она объяснила, что не думала скрываться, а лечилась в санатории за границей. Затем ее задержали в Москве и этапировали в Новосибирск.

Кузьменок проходит по делу о взятке вместе с другими бывшими новосибирскими прокурорами: Денисом Ференцом и Владимиром Фалилеевым.

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