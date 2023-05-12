Возле села Полойка в Новосибирской области загорелось поле

В районе села Полойка Краснозерского района Новосибирской области загорелось поле. Фото: Иван МАКЕЕВ

В районе села Полойка Краснозерского района Новосибирской области загорелось поле. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

− Огонь подбирается к жилым домам, − рассказали встревоженные очевидцы.

Как пояснили в ГУ МЧС России по НСО, пожар произошел в четверг, 11 мая. На поле загорелись камыши.

− Угрозы населенному пункту не было. На месте работали представители администрации – они ликвидировали ландшафтный пожар, − подчеркнули в МЧС.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области до 15 мая сохранится высокая пожароопасность IV класса.

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