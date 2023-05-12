В Ленинском районе Новосибирска неизвестные выбросили из окна отрубленную голову коня

Неизвестные выбросили из окна отрубленную голову коня в Ленинском районе Новосибирска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неизвестные выбросили из окна отрубленную голову коня в Ленинском районе Новосибирска. Жуткое зрелище засняли между домами 6/1 и 8/1 по улице Романтиков.

Публикация появилась в группе «Инцидент Новосибирск». По словам очевидцев, часть животного кто-то выкинул прошлым вечером.

Жуткое зрелище засняли между домами 6/1 и 8/1 по улице Романтиков. Фото: скриншот из группы «Инцидент Новосибирск»

Увиденное вызвало бурную реакцию у пользователей сети.

− Какой ужас. Руки им бы отрубить, − написала одна из местных жительниц.

Кто-то предположил, что конскую голову кинули для бездомных собак.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жители села под Новосибирском бьют тревогу из-за брошенного трупа коровы.

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