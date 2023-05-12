В Ленинском районе Новосибирска неизвестные выбросили из окна отрубленную голову коня

Неизвестные выбросили из окна отрубленную голову коня в Ленинском районе Новосибирска.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Неизвестные выбросили из окна отрубленную голову коня в Ленинском районе Новосибирска. Жуткое зрелище засняли между домами 6/1 и 8/1 по улице Романтиков.
Публикация появилась в группе «Инцидент Новосибирск». По словам очевидцев, часть животного кто-то выкинул прошлым вечером.
Жуткое зрелище засняли между домами 6/1 и 8/1 по улице Романтиков. Фото: скриншот из группы «Инцидент Новосибирск»
Увиденное вызвало бурную реакцию у пользователей сети.
− Какой ужас. Руки им бы отрубить, − написала одна из местных жительниц.
Кто-то предположил, что конскую голову кинули для бездомных собак.
Ранее КП-Новосибирск писала, что жители села под Новосибирском бьют тревогу из-за брошенного трупа коровы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер