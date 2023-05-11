«Лежит уже шестой день»: жители Новосибирской области бьют тревогу из-за брошенного трупа коровы

Неприятная картина наблюдается на улице Набережной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители села Кубовая под Новосибирском пожаловались на то, что на одной из улиц почти неделю лежит труп коровы. Однако утилизировать останки никто не спешит.

Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск», неприятная картина наблюдается на улице Набережной.

− Шестой день там лежит мертвая корова, труп уже начал разлагаться. Местные жители обращаются во всевозможные инстанции, но реакции нет, − рассказала одна из местных жительниц.

По словам местных, труп уже начал разлагаться. Фото: скриншот из группы «Инцидент Новосибирск»

В комментариях интернет-пользователи отметили, что решать проблему должен прежде всего хозяин животного.

− Корову надо утилизировать, а хозяину штраф! – высказался подписчик.

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