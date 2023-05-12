В Новосибирске стартовал конкурс «Сила Единства»

Поучаствовать в конкурсе могут журналисты и авторы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске стартовал конкурс среди журналистов и конкурс среди авторов «Сила Единства» в номинациях:

- статья;

- видеосюжет.

Награда за 1 место — подарочные карты в магазин цифровой и бытовой техники общим номиналом 30 000 руб. 00 коп.

Награда за 2 место - подарочные карты в магазин цифровой и бытовой техники общим номиналом 20 000 руб. 00 коп.

Прием заявок и конкурсных материалов - с 10.05.2023 по 08.06.2023

Подробная информация https://regions.kp.ru/nsk/sila-edinstva/

Приглашаем принять участие и отправить свои работы на конкурс «Сила Единства»!