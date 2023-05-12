В Новосибирске стартовал конкурс «Сила Единства»

Поучаствовать в конкурсе могут журналисты и авторы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирске стартовал конкурс среди журналистов и конкурс среди авторов «Сила Единства» в номинациях:
- статья;
- видеосюжет.
Награда за 1 место — подарочные карты в магазин цифровой и бытовой техники общим номиналом 30 000 руб. 00 коп.
Награда за 2 место - подарочные карты в магазин цифровой и бытовой техники общим номиналом 20 000 руб. 00 коп.
Прием заявок и конкурсных материалов - с 10.05.2023 по 08.06.2023
Подробная информация https://regions.kp.ru/nsk/sila-edinstva/
Приглашаем принять участие и отправить свои работы на конкурс «Сила Единства»!