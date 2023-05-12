До суда дошло дело водителя автобуса, обвиняемого в гибели 7-летней девочки в Новосибирской области. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирской области до суда дошло дело водителя автобуса, обвиняемого в гибели ребенка. Мужчине вменяют, что он нарушил ПДД и допустил аварию, жертвой которой стала маленькая девочка. Она была пассажиркой автобуса.

– Установлено, что 08 ноября 2022 года обвиняемый управлял рейсовым автобусом «ПАЗ». На 11 км. автодороги г. Татарск - с. Увальское нарушил скоростной режим, не учтя погодные условия. Из-за чего потерял контроль за управлением автомобиля. В результате этого автобус съехал в кювет и опрокинулся, – напомнили обстоятельства страшной аварии в Татарском районном суде.

Девочка 2015 года рождения, по словам очевидцев, вылетела из автобуса. После чего ее придавило им. Малышка погибла на месте. Мать от горя не могла говорить и рыдала.

Также травмы получили 6 пассажиров.

Заседание по делу водителя назначили на 25 мая 2023 года. Подсудимый сейчас под домашним арестом.

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