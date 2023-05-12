Из-за тумана в Новосибирске задержали вылет и прилет более десяти рейсов

Из-за плохой видимости некоторые рейсы не смогли вылететь вовремя из аэропорта Толмачево.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Утром в пятницу, 12 мая, Новосибирск утонул в густом тумане. Из-за плохой видимости некоторые рейсы не смогли вылететь вовремя из аэропорта Толмачево. Также задерживается прилет более десяти самолетов.
По данным онлайн-табло, в статусе 17 рейсов, которые должны прилететь в Толмачево, указано «задерживается». А пассажирам приходится ждать вылета больше двух часов. Например, самолет Новосибирск – Москва Домодедово авиакомпании S7 Airlines должен был вылететь в 06:15. Но пускать пассажиров на борт начали только в 08:05.
Ранее КП-Новосибирск показала фото и видео густого тумана 12 мая 2023 года.
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