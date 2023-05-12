Фото и видео густого тумана 12 мая 2023 года показали новосибирцы

Туман окутал город с раннего утра. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Фото и видео густого тумана 12 мая 2023 года прислали в редакцию КП-Новосибирск горожане. Они говорят, что дымка накрыла город с раннего утра.

Туман, окутавший Новосибирск, сильно снизил видимость.

Видимость на дорогах снижена. Фото: Алена КУЛЕШОВА

– На дорогах ничего не видно. Сейчас немного стал рассеиваться, – рассказали КП-Новосибирск жители.

О тумане предупреждали синоптики. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в городе днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется всего до +13.

О тумане предупреждали синоптики. Фото: Алена КУЛЕШОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber