Фото и видео густого тумана 12 мая 2023 года показали новосибирцы

Туман окутал город с раннего утра.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Фото и видео густого тумана 12 мая 2023 года прислали в редакцию КП-Новосибирск горожане. Они говорят, что дымка накрыла город с раннего утра.
Туман, окутавший Новосибирск, сильно снизил видимость.
Видимость на дорогах снижена.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
– На дорогах ничего не видно. Сейчас немного стал рассеиваться, – рассказали КП-Новосибирск жители.
О тумане предупреждали синоптики. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в городе днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется всего до +13.
О тумане предупреждали синоптики.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
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