В Новосибирске хотят организовать ночные рейды по выявлению пьяных самокатчиков

Ночные рейды по выявлению пьяных самокатчиков хотят организовать в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночные рейды по выявлению пьяных самокатчиков хотят организовать в Новосибирске. Такое предложение озвучили на встрече депутата Заксобрания региона Елены Тыриной с представителями общественности.

Собравшиеся обсудили культуру пользования электросамокатами в столице Сибири. На встрече присутствовали пешеходы, водители и сами любители кикшеринга.

− Прозвучало мнение о необходимости организации совместных ночных рейдов ГИБДД и ППС для выявления нетрезвых самокатчиков, а также отслеживания при помощи камер самокатчиков, не спешившихся на пешеходном переходе, − рассказали на сайте Заксобрания НСО.

Чтобы самокаты стали более заметными на дорогах, их предложили оснастить дополнительными светоотражающими элементами и сигналами поворотов.

Еще одно предложение – наказывать кикшеринговые компании за выведение на улицы города неисправных самокатов, а также ввести штрафы за парковку в неположенных местах – на газонах и придомовых территориях. Мэрии Новосибирска рекомендовали организовать больше парковок в разных районах города.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске прекратила работу кикшеринговая компания Urent.

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