В Новосибирске прекратила работу кикшеринговая компания Urent.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске прекратила работу кикшеринговая компания Urent. О том, что фиолетовые самокаты исчезнут с улиц города, рассказал мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами.
— Отношения с кикшеринговыми компаниями у нас складывались непросто. Мы с самого начала начали регулировать маршруты, скорость и определять фиксированные места для стоянок самокатов. Из двух кикшеринговых компаний бизнес в этом сезоне пока начала только одна. Для другой наши условия оказались сложными, — пояснил градоначальник.
Мэр также отметил, что муниципалитет продолжит контролировать данную сферу, чтобы сделать ее как можно более комфортной и безопасной для пешеходов.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что за запрет сервисов по аренде электросамокатов выступили почти половина жителей Новосибирска.
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