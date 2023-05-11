В Новосибирске прекратила работу кикшеринговая компания Urent. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске прекратила работу кикшеринговая компания Urent. О том, что фиолетовые самокаты исчезнут с улиц города, рассказал мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами.

— Отношения с кикшеринговыми компаниями у нас складывались непросто. Мы с самого начала начали регулировать маршруты, скорость и определять фиксированные места для стоянок самокатов. Из двух кикшеринговых компаний бизнес в этом сезоне пока начала только одна. Для другой наши условия оказались сложными, — пояснил градоначальник.

Мэр также отметил, что муниципалитет продолжит контролировать данную сферу, чтобы сделать ее как можно более комфортной и безопасной для пешеходов.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что за запрет сервисов по аренде электросамокатов выступили почти половина жителей Новосибирска.

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