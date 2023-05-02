В Новосибирске почти половина жителей выступили против аренды электросамокатов

40% новосибирцев хотели бы запрета кикшеринговых сервисов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За запрет сервисов по аренде электросамокатов выступили почти половина жителей Новосибирска. Результаты опроса горожан сообщил сервис SuperJob.
— 40% новосибирцев считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Основные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга, — уточнили в отчете.
Чаще всех выступали за запрет опрошенные возрастом от 35 до 44 лет.
При этом 1 из 3 респондентов против таких ограничений. Некоторые новосибирцы считают, что запрещать аренду самокатов не нужно — стоит лишь отрегулировать ПДД.
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