Росприроднадзор подал иск к угольному разрезу «Богатырь» на 28 миллионов рублей

Росприроднадзор хочет взыскать 28 миллионов с угольного разреза.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Росприроднадзор хочет взыскать 28 миллионов с угольного разреза «Богатырь». Ведомство подало иск в Арбитражный суд Новосибирской области.
Иск принят к рассмотрению 10 мая. Подробные требования истца сейчас не опубликованы. Угольный участок находится примерно в 60 километрах от Новосибирска, в Искитимском и Черепановском районе.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как Росприроднадзор провели внеплановую проверку деятельности «Новосибирского картонно-бумажного комбината». Картонно-бумажный комбинат размещал в почве ядовитые отходы. Они относились к четвертому классу опасности.
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