Росприроднадзор провел внеплановую проверку на Новосибирском картонно-бумажном комбинате

На Новосибирском картонно-бумажном комбинате провели внеплановую проверку. Фото: прокуратура НСО

Сотрудники Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора провели внеплановую проверку деятельности «Новосибирского картонно-бумажного комбината». Это было сделано по требованию прокуратуры.

Напомним, некоторое время назад выяснилось, что картонно-бумажный комбинат размещал в почве ядовитые отходы. Они относились к четвертому классу опасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам порчи земли и загрязнения вод. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, предприятие отравило почву на площади более семи тысяч метров квадратных.

− Управлением Росприроднадзора юридическому лицу выдано предписание, в соответствии с которым организация до мая 2023 года обязана устранить указанные негативные последствия, − отметили в публикации.

Росприроднадзор также возбудил в отношении комбината уголовное дело по части второй статьи 8.7 КоАП РФ – «Невыполнение обязанностей по охране почв».

Региональная прокуратура взяла под контроль результаты расследования.

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