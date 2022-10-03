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Происшествия3 октября 2022 6:21

В Новосибирске картонно-бумажный комбинат размещал опасные отходы в почве

Вещества относятся к четвертому классу опасности
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирский картонно-бумажный комбинат загрязнил почву опасными отходами.

Новосибирский картонно-бумажный комбинат загрязнил почву опасными отходами.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирский картонно-бумажный комбинат нарушил земельное законодательство и загрязнил почву опасными отходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Ирину Бовину.

Инспекторы проверили участки, используемые предприятием. Специалисты обнаружили, что сотрудники комбината размещали на них жидкие отходы четвертого класса опасности.

В середине августа СУ СК России по Новосибирской области провело проверку, а затем возбудило уголовное дело по факту загрязнения отходами производства вод и порчи земли вблизи картонно-бумажного комбината. Рядом с предприятием образовалось целое озеро из отходов.

Ирина Бовина озвучила итоги проверки НКБК.

− Комбинат не соблюдал нормативы качества окружающей среды для почв и разместил жидкие отходы IV класса опасности в почвенной толще, − заявила врио руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

Такие выводы ведомство сделало на основании результата проб, которые отобрали специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по СФО.

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