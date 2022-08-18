СК начал проверку по загрязнению окружающей среды бумажным комбинатом под Новосибирском

По итогам проверки примут соответствующее решение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет начал проверку по факту загрязнения окружающей среды на территории картонно-бумажного комбината в поселке Красный Яр под Новосибирском. Предположительно, там находится овраг с производственными отходами.

— Организованна доследственная проверка по факту загрязнения окружающей среды на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината, по ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение вод и атмосферы), — сообщили в региональном Следственном комитете. — По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

В ведомстве пояснили, что об овраге на территории комбината рассказали местные жители. По их словам, предприятие скидывает туда отходы.

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