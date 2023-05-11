В Новосибирске лихач едва не снес мальчика с самокатом на пешеходном переходе

На лихача завели административное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирская прокуратура проверяет инцидент, в котором мальчика с самокатом едва не сбили на пешеходном переходе. Виновника уже установили.

— Днем 8 мая в Калининском районе водитель Hyundai нарушил сразу 2 пункта ПДД. Он не уступил дорогу на «зебре», не снизил скорость и не остановился, создав угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, — сообщили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры лихача привлекли к административной ответственности.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как легковушка едва не сбила двух первоклашек на пешеходном переходе. Водитель вылетел на встречку.

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