«Вылетел по встречке»: в Новосибирске легковушка едва не сбила двух первоклашек

На этом переходе едва не случилось ДТП. Фото: предоставлено Альбиной

В Новосибирске водитель едва не сбил двух первоклассников около школы № 86 на улице Порт-Артурская. Инцидент случился утром в среду, 10 мая.

— Мой сын и племянница — оба первоклассники, шли в школу, было где-то половина восьмого утра. Переходили они улицу сами по пешеходному переходу, я наблюдала. Дети дождались, когда машины остановятся и стали переходить: племянница прошла быстрее, сын шел медленнее. И тут прямо перед ними по встречке вылетел водитель на белой легковушке, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Альбина. — Я в тот момент от стресса не запомнила ни марку, ни номер, только успела выскочить на дорогу. Он еще руками размазался, мол «чего выскочила» и уехал.

С детьми, к счастью, все в порядке — они не пострадали. Однако теперь женщина свидетелей произошедшего, в частности — тех, у кого в машинах был видеорегистратор, который мог записать инцидент. Если вы знаете что-либо об этом или имеете видеозапись — сообщите об этом в нашу редакцию по номеру телефона — 8-923-145-11-03 viber/whatsapp.

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