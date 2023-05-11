В Новосибирске демонтируют старый туалет на Монументе Славы

На территории мемориального ансамбля «Монумент Славы» в Новосибирске снесут старый общественный туалет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории мемориального ансамбля «Монумент Славы» в Новосибирске снесут старый общественный туалет. Объект некоторое время назад признали аварийным.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, работы должны завершить до 15 июня.

Напомним, в начале мая в районе примыкания улицы Серафимовича и улицы Плахотного установили новую общественную уборную. Туалет сделали круглогодичным и доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

− Работа туалета осуществляется без взимания платы за пользование. Часы работы − с 10:00 до 22:00, − уточнили в мэрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber