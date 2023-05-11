В Новосибирске демонтируют старый туалет на Монументе Славы

На территории мемориального ансамбля «Монумент Славы» в Новосибирске снесут старый общественный туалет.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На территории мемориального ансамбля «Монумент Славы» в Новосибирске снесут старый общественный туалет. Объект некоторое время назад признали аварийным.
Как сообщили в мэрии Новосибирска, работы должны завершить до 15 июня.
Напомним, в начале мая в районе примыкания улицы Серафимовича и улицы Плахотного установили новую общественную уборную. Туалет сделали круглогодичным и доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
− Работа туалета осуществляется без взимания платы за пользование. Часы работы − с 10:00 до 22:00, − уточнили в мэрии.
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