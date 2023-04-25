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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:20

В Новосибирске появится новый общественный туалет на Монументе Славы

Об этом сообщили в мэрии
Анастасия ХРОМЫХ
Расположенную на территории Монумента модульную уборную демонтировали. Фото: Зеленый Новосибирск

Расположенную на территории Монумента модульную уборную демонтировали. Фото: Зеленый Новосибирск

Новый общественный туалет установят на Монументе Славы в Новосибирске. Он будет круглогодичным и доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

− Туалет установят в районе примыкания улицы Серафимовича и улицы Плахотного. Он начнет работать с 5 мая, − сообщили в мэрии Новосибирска.

Расположенную на территории Монумента модульную уборную увезли. А с 15 мая подрядчик начнет демонтировать капитальный общественный туалет со стороны улицы Станиславского. Объект признали аварийным.

Как объяснили в пресс-службе муниципалитета, освободившийся участок земли благоустроят.

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