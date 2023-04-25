В Новосибирске появится новый общественный туалет на Монументе Славы

Расположенную на территории Монумента модульную уборную демонтировали. Фото: Зеленый Новосибирск
Новый общественный туалет установят на Монументе Славы в Новосибирске. Он будет круглогодичным и доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
− Туалет установят в районе примыкания улицы Серафимовича и улицы Плахотного. Он начнет работать с 5 мая, − сообщили в мэрии Новосибирска.
Расположенную на территории Монумента модульную уборную увезли. А с 15 мая подрядчик начнет демонтировать капитальный общественный туалет со стороны улицы Станиславского. Объект признали аварийным.
Как объяснили в пресс-службе муниципалитета, освободившийся участок земли благоустроят.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер