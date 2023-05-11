Незаконная свалка возле Левобережного полигона вторые сутки горит под Новосибирском

Под Новосибирском второй день горит незаконная свалка. Фото: предоставлены Михаилом Михайловым.

Под Новосибирском вторые сутки горит несанкционированная свалка возле мусорного полигона «Левобережный». От дыма страдают жители домов на улице Малыгина. Как уточнил КП-Новосибирск руководитель региональной общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов, возгорание не могут потушить с вечера 10 мая.

В управлении ГО и ЧС администрации Новосибирского района КП-Новосибирск сообщили, что с утра на месте возгорания работает начальник управления вместе с оперативной группой.

– Ни один муниципальный полигон в городе Новосибирске не горит. За границей городского округа есть несанкционированные свалки, на которых появляются горения. Это вне зоны ответственности мэрии, но мы периодически привлекаем технику и средства, чтобы тушить эти возникающие горения, – ответил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на вопрос КП-Новосибирск в ходе часа прессы.

Напомним, в прошлом году рядом с полигоном загорелась еще одна несанкционированная свалка.

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