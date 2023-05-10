Приехала на выходные в гости: девушка, которую зарубил подросток под Новосибирском, оказалась родной дочерью его приёмных родителей

Девушка, которую зарубил подросток под Новосибирском, оказалась родной дочерью его приёмных родителей. Фото: СК РФ по НСО.

Стало известно, кем приходилась подростку убитая им 17-летняя девушка. Он расправился с ней в доме в Искитимском районе 9 мая.

– Парень, которого обвиняют в расправе, – приемный, а девочка убитая - родная дочь в семье. Она приехала в гости на выходные, – рассказали КП-Новосибирск местные жители.

По данным СК, парень зарубил девушку на фоне неприязни. Он схватил колун и много раз ударил девочку по голове. От полученных травм она скончалась на месте. Оружие убийства изъяли. Парень задержан. Его планируют отправить в СИЗО.

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